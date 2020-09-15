Туреччина розкритикувала меморандум, підписаний між Вашингтоном та Нікозією

В Анкарі вважають, що меморандум про взаєморозуміння, підписаний між адміністрацією греків-кіпріотів та США 12 вересня, не враховує інтереси турків-кіпріотів та не сприятиме миру й стабільності в регіоні.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на заяву речника МЗС Туреччини Хамі Аксоя.

"Цей меморандум про взаєморозуміння не буде слугувати миру та стабільності у Східному Середземномор'ї та завдасть шкоди врегулюванню кіпрського питання", - заявили в МЗС Туреччини.

В Анкарі також нагадали про скасування США ембарго на постачання зброї на Кіпр та вказали, що таке рішення порушує рівновагу між двома народами на острові, посилює напруженість у Східному Середземномор'ї.

«Ми закликаємо США повернутися до своєї неупередженої політики, яку вони традиційно ведуть на острові Кіпр, і внести свій внесок у зусилля щодо врегулювання кіпрського питання», - йдеться в заяві.

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На початку серпня діяльність турецького судна Oruç Reis у Східному Середземномор’ї викликала невдоволення Греції, яка почала вимагати від ЄС введення проти Туреччини санкцій.

Греція привела армію в підвищену бойову готовність і анонсувала військові навчання із залученням флоту й авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів. Греція, Франція і Кіпр провели спільні військові навчання у Середземному морі з 26 до 28 серпня. Туреччина своєю чергою повідомила про проведення стрільб в окремих районах до 11 вересня.

Північноатлантичний Альянс, членами якого є обидві країни, надав платформу для переговорів і зниження напруги у Східному Середземномор'ї. Анкара та Афіни погодилися почати технічні переговори в НАТО для встановлення механізму зниження військової конфліктності та зменшення ризиків аварій й нещасних випадків у Східному Середземномор'ї.

12 вересня турецьке дослідницьке судно Oruc Reis повернулося в порт Анталії.