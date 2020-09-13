Турецьке судно сейсмічної розвідки залишило спірну зону у Середземному морі

Турецьке судно сейсмічної розвідки Oruc Reis залишило спірну зону у водах Східного Середземномор'я, право на які оскаржують Греція і Туреччина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Aljazeera.

У Греції привітали цей крок як сигнал до деескалації у відносинах між країнами.

У Міноборони Туреччини заявили, що корабель повернувся «в рамках планової діяльності».

Як відомо, Туреччина і Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти і газу на морському шельфі неподалік від Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Туреччина наполягає, що ці води знаходяться в межах її виключної економічної зони.

10 серпня Анкара відновила роботи в Східному Середземномор'ї, попри угоду між Грецією і Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти і газу в цьому районі. Рішення Туреччини надіслати наукове судно в супроводі військово-морських кораблів в цей регіон спонукало Грецію до відправки в цей же район військових кораблів для спостереження. 12 серпня відбулася незначна сутичка між кораблями, яку Греція назвала аварією, а Анкара - провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити власні територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

Північноатлантичний Альянс, членами якого є обидві країни, надасть платформу для переговорів і зниження напруги в Східному Середземномор'ї. Анкара і Афіни погодилися почати технічні переговори в НАТО для встановлення механізму зниження військової конфліктності і для зменшення ризиків аварій та нещасних випадків в Східному Середземномор'ї.

Фото: АА