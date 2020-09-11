Ситуація у Середземномор'ї: Туреччина нагадала Франції, що колоніальна доба минула

Замість підтримувати Грецію у спорі щодо морського шельфу, Франції варто діяти на користь примирення та діалогу, вважає влада Туреччини.

Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини, повідомляє власкор Укрінформу.

Таким чином у міністерстві зреагували на заяву президента Франції Емануеля Макрона, який закликав європейців зайняти суворішу позицію щодо уряду Туреччини.

«Макрон не може визначати морську юрисдикцію будь-якої країни Середземномор’я чи будь-якого іншого регіону. Франція, замість робити односторонні провокаційні кроки та брати ЄС у заручники для власних вузьких інтересів, має діяти на користь примирення та діалогу», - йдеться в заяві.

У МЗС Туреччини переконані, що висловлювання Макрона - це «прояв його некомпетентності та відчаю, оскільки він керується баченнями колишнього колонізатора».

«Президент Франції своєю індивідуальною націоналістичною позицією сприяє напруженості та ставить під загрозу інтереси Європи і ЄС», - йдеться в документі.

Як повідомляв Укрінформ, Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння на морському шельфі неподалік Кіпру. Туреччина наполягає, що ці води лежать у межах виключної економічної зони цієї країни. Франція підтримує Грецію та надає їй військову підтримку.

10 серпня Туреччина відновила роботи в Східному Середземномор’ї, попри угоду між Грецією та Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти та газу в цьому районі. Рішення Анкари спрямувати наукове судно в супроводі військово-морських кораблів у цей регіон спонукало Грецію відрядити туди військові кораблів для спостереження.

12 серпня сталося незначне зіткнення між кораблями, яке Греція назвала аварією, а Анкара – провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити власні територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.