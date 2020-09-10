Макрон закликає до жорсткої позиції ЄС щодо турецьких "провокацій" у Середземномор’ї

Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейських лідерів протистояти уряду Туреччини у тому, що він назвав "неприйнятними провокаціями", на тлі прагнення Туреччини розширити свій енергетичний потенціал та вплив у Східному Середземномор'ї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Лідери країн Європейського Союзу, які мають вихід до Середземного моря, провели екстрений саміт на Корсиці на тлі побоювань відкритого конфлікту з Туреччиною, що виник внаслідок посилення напруженості щодо буріння свердловин нафти та газу у Східному Середземномор'ї.

Турецькі чиновники закидають Франції та ЄС перехід на бік Греції та Кіпру у цій суперечці.

"Туреччина більше не є партнером у цьому регіоні. Ми, європейці, повинні бути чіткими та твердими" з урядом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо його "неприпустимої поведінки", - сказав Макрон журналістам напередодні саміту.

Він не уточнив, які конкретно заходи пропонує вжити, але сказав, що слід окреслити "червоні лінії" у відносинах з Туреччиною та спробувати відновити діалог. "Наша мета - уникнути ескалації, але це не повинно означати пасивності. Туреччина має прояснити свої наміри", - зазначив Макрон.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс надав платформу для переговорів між Грецією та Туреччиною для зниження напруження у Східному Середземномор’ї.

Туреччина та Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти та газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Туреччина наполягає, що ці води в межах її виключної економічної зони.

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10 серпня Анкара поновила роботи в Східному Середземномор’ї попри угоду між Грецією та Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти та газу в цьому районі. Рішення Туреччини надіслати наукове судно в супроводі військово-морських кораблів у цей регіон спонукало Грецію до відправлення в цей же район військових кораблів для спостереження. 12 серпня сталося незначне зіткнення між кораблями, яке Греція назвала аварією, а Анкара – провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити власні територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.