На посла США в ПАР можуть готувати замах — ЗМІ

Іран може готуватися до вбивства посла США в Південноафриканській республіці Лани Маркс, щоб помститися Вашингтону за смерть генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомила газета Politico, передає Укрінформ.

Відзначається, що інформація про змову з'явилася ще навесні, але останнім часом стали відомі конкретні деталі операції.

Представник американських спецслужб, як зазначено в статті, допускає причетність до замаху глави дипмісії Сполучених Штатів Америки в ПАР. Ймовірна причина, по якій для вбивства обрали саме Лану Маркс, в тому, що вона тривалий час товаришує з президентом США Дональдом Трампом.

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При цьому замах на зазначеного посла є лише одним з варіантів помсти з боку Ірану, зазначено в статті.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу міжнародного аеропорту Багдада, в результаті чого був убитий командир елітного підрозділу Ель-Кудс "Корпусу вартових ісламської революції" Касем Сулеймані.

У ніч на 8 січня Іран піддав дві військові бази США в Іраку ракетну атаку.