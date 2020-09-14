На посла США в ПАР можуть готувати замах — ЗМІ
Про це повідомила газета Politico, передає Укрінформ.
Відзначається, що інформація про змову з'явилася ще навесні, але останнім часом стали відомі конкретні деталі операції.
Представник американських спецслужб, як зазначено в статті, допускає причетність до замаху глави дипмісії Сполучених Штатів Америки в ПАР. Ймовірна причина, по якій для вбивства обрали саме Лану Маркс, в тому, що вона тривалий час товаришує з президентом США Дональдом Трампом.
При цьому замах на зазначеного посла є лише одним з варіантів помсти з боку Ірану, зазначено в статті.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу міжнародного аеропорту Багдада, в результаті чого був убитий командир елітного підрозділу Ель-Кудс "Корпусу вартових ісламської революції" Касем Сулеймані.
У ніч на 8 січня Іран піддав дві військові бази США в Іраку ракетну атаку.