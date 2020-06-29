Іран закликає Інтерпол заарештувати Трампа за вбивство генерала Сулеймані

Влада Тегерана видала ордер на арешт президента США Дональда Трампа та інших причетних до атаки дрона, в результаті якої в Багдаді в січні цього року загинув іранський генерал Касем Сулеймані.

Про це повідомляє Al Jazeera.

«Іран видав ордер на арешт і попросив Інтерпол про допомогу в затриманні президента США Дональда Трампа і десятків інших людей, які нібито завдали удару безпілотника, в результаті якого загинув один з іранських генералів у Багдаді», - йдеться в повідомленні.

Інтерпол поки не коментує ситуацію.

Американський посланник по Ірану Брайан Хук назвав цей крок тегеранської влади «пропагандистським трюком».

«Інтерпол не втручається і не випускає червоні повідомлення, які засновані на політичному характері», - нагадав Хук на пресконференції в Саудівській Аравії.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу міжнародного аеропорту Багдада, в результаті чого був убитий командир елітного підрозділу Ель-Кудс "Корпусу вартових ісламської революції" Касем Сулеймані.

У ніч на 8 січня Іран завдав по двох військових базах США в Іраку ракетної атаки.

Фото: The White House