Іран закликає Інтерпол заарештувати Трампа за вбивство генерала Сулеймані

Іран закликає Інтерпол заарештувати Трампа за вбивство генерала Сулеймані

Укрінформ
Влада Тегерана видала ордер на арешт президента США Дональда Трампа та інших причетних до атаки дрона, в результаті якої в Багдаді в січні цього року загинув іранський генерал Касем Сулеймані.

Про це повідомляє Al Jazeera.

«Іран видав ордер на арешт і попросив Інтерпол про допомогу в затриманні президента США Дональда Трампа і десятків інших людей, які нібито завдали удару безпілотника, в результаті якого загинув один з іранських генералів у Багдаді», - йдеться в повідомленні.

Інтерпол поки не коментує ситуацію.

Американський посланник по Ірану Брайан Хук назвав цей крок тегеранської влади «пропагандистським трюком».

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«Інтерпол не втручається і не випускає червоні повідомлення, які засновані на політичному характері», - нагадав Хук на пресконференції в Саудівській Аравії.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу міжнародного аеропорту Багдада, в результаті чого був убитий командир елітного підрозділу Ель-Кудс "Корпусу вартових ісламської революції" Касем Сулеймані.

У ніч на 8 січня Іран завдав по двох військових базах США в Іраку ракетної атаки.

Фото: The White House

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