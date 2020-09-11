Британія домовилася з Японією про першу ЗВТ після Brexit

Уряд Великої Британії домовився з Японією про першу зону вільної торгівлі (ЗВТ) після виходу країни з Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті уряду.

Наголошується, що ця угода дасть змогу збільшити товарообіг із Японією на близько 15,2 мільярда фунтів стерлінгів.

Крім того, вона надасть британським компаніям конкурентну перевагу в декількох галузях, як-от виробництво, харчування й технології, сприятиме створенню робочих місць.

В уряді стверджують, що британський бізнес матиме вигоду від цієї ЗВТ у 99% експорту до Японії.

Як повідомляв Укрінформ, Об’єднане Королівство вийшло з Євросоюзу у ніч проти 1 лютого 2020 року. Перехідний період, протягом якого Велика Британія зобов’язалася дотримуватися законодавства ЄС, спливає 1 січня 2021 року. До цього часу сторони мають намір укласти нову угоду щодо принципів майбутніх відносин і партнерства.