Німеччина вперше за 30 років тестувала сирени цивільної оборони

По всій Німеччині в четвер, 10 вересня, пролунали сирени цивільної оборони.

Уперше за останні 30 років було проведено випробувальний День попередження, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Рівно об 11.00 протягом хвилини завили сирени в багатьох населених пунктах. Об 11.20 також протягом хвилини вони оповістили про завершення акції.

Застосування сирен керівництво міст вирішувало само. У столиці Берліні, приміром, сирени не застосовуються через те, що місто "густо населене". Втім, по всій країні людей попереджували через ЗМІ, соціальні медіа та мобільний додаток NINA – телефон вібрував також протягом хвилини. З 2015 року ті, хто встановив цю програму (це понад 7 з половиною млн людей) отримують попередження та рекомендації щодо дій у разі надзвичайної ситуації.

Керівництво федеральних земель вирішили проводити подібні випробування у другий четвер вересня кожного року, починаючи з 2020 року. Йдеться про попередження у випадку природної або техногенної катастрофи, терористичних атак або інших ситуацій, які загрожують масовим насильством, відключення електроенергії тощо.