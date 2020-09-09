В Англії знову посилюють карантин

На території Англії через погіршення епідеміологічної ситуації з понеділка посилюються карантинні обмеження, зокрема, не можна буде збиратися більше шести.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Уже з наступного понеділка будь-яке зібрання більш як шести осіб в Англії буде незаконним, і це стосується зустрічей як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Зазначається, що нове правило не поширюється на домашні господарства з понад шести осіб, а також на збори для роботи або навчання. Весілля, похорони та організовані командні види спорту, що проводяться безпечним з епідемічної точки зору способом, також звільняються від обмежень.

У Міністерства охорони здоров’я країни наголосили, що громадськість - особливо молодь - зараз занадто спокійно ставиться до коронавірусу, в результаті чого рівень захворюваності COVID-19 зараз перевищує 20 на 100 000 населення.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 вересня у світі загалом зафіксовано 27, 738 мільйонів випадків коронавірусу, включаючи 901,8 тисячі летальних.