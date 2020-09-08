У Британії помилково виплатили £3,5 мільярда "карантинної" компенсації зарплат

В Об’єднаному Королівстві з’ясувалося, що близько 3,5 мільярдів фунтів стерлінгів, виплачені бізнесу для підтримки зайнятості в умовах карантину, могли бути сплачені помилково або за шахрайськими запитами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC з посиланням на представників Управління з податкових і митних зборів країни.

Так, за оцінками профільного відомства, сума коштів, сплачених через помилку або шахрайство, може складати 5-10% від загальної вартості програми у 35,4 млрд фунтів.

Урядова програма допомоги передбачала компенсацію 80% заробітної плати працівників, яких вимушено відправили у відпустку під час жорсткого карантину - до 2 500 фунтів на місяць.

Загальна кількість підозрілих заявок від роботодавців, де ймовірно були допущені серйозні помилки чи шахрайство, складає 27 тисяч.

Як зазначив секретар відомства Джим Харра, вони сподіваються, що «бізнес перевірить свої заявки та поверне надмірні виплати», але цілеспрямовано виявляють перш за все тих, хто вдався до прямих зловживань і фальсифікації даних.

Також в Управлінні закликають працівників, які підозрюють своїх роботодавців у махінаціях, повідомити про це.

Це перші публічні заяви відомства про проблеми з урядовою програмою грошової «карантинної» допомоги.

Як повідомлялося, за другий квартал 2020 року, економіка Великої Британії скоротилася на 20,4%, що стало найгіршим падінням в історії. Розмір державного боргу Британії в липні досяг позначки у 2 трильйони фунтів стерлінгів (тобто понад 2,6 трильйона доларів), перевищивши розмір ВВП країни.

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