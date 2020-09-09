Генсек ООН закликав світ посилити боротьбу із забрудненням повітря

Міжнародній спільноті слід терміново активізувати зусилля із боротьби з забрудненням повітря.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це, із посиланням на слова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, пише Сіньхуа.

“По всьому світу дев’ять із десяти людей дихають нечистим повітрям. Забруднення повітря сприяє різноманітним захворюванням та спричиняє близько 7 млн передчасних смертей щороку, особливо у країнах із середнім та низьким доходом”, - передає Сіньхуа слова Гутерреша.

Забруднення повітря також загрожує економіці, харчовій безпеці та навколишньому середовищу.

“Світу варто звертати значно більше уваги на забруднення повітря під час відновлення від пандемії коронавірусу”, - йдеться у матеріалі.

Генсек ООН закликав до негайних дій із вирішення загрози зміни клімату.

“Обмеження глобального підвищення температури на 1,5 градуси від передіндустріальних рівнів допоможе зменшити забруднення повітря, кількість смертей й хвороб”, - наголосив Гутерреш.

Окрім цього, державам необхідно припинити субсидувати викопні джерела енергії та співпрацювати на міжнародному рівні, допомагаючи у переході до чистих технологій.

“Я закликаю уряди, які досі надають фінансування проєктам, пов’язаним із викопними джерелами енергії в країнах, що розвиваються, перевести цю допомогу на чисту енергію та транспорт. Я також закликаю усі держави використати програми відновлення після COVID-19 на підтримку здорових робіт”, - сказав він.

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Нагадаємо: 7 вересня у світі відзначається Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба. З огляду на те, що в США на цей день випадає вихідний (День праці), відзначення свята в ООН пройшло у вівторок.