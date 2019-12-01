Генсек ООН вимагає припинити "війну проти природи"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив з вимогою перейти до рішучих дій на захист довкілля.

У розмові з журналістами у Мадриді в неділю, 1 грудня, Гутерреш закликав передусім найбільших емітентів парникових газів змінити нинішній курс та не ігнорувати питання захисту клімату, повідомляє DW.

"Ми вже занадто довго ведемо боротьбу проти нашої планети, а тепер наша планета завдає удару в відповідь", - наголосив Гутерреш. "Нашу війну проти природи потрібно припинити", - додав він.

Генсек ООН запевнив, що людство "знає, що це можливо". Керівник ООН назвав свій заклик перед початком Кліматичної конференції ООН у Мадриді (COP25) "посланням надії, а не розпачу".

Гутерреш вказав на те, що дотеперішніх зусиль із втілення заходів на захист клімату "абсолютно недостатньо". Причина цього - "брак політичної волі", заявив генсек ООН. На його переконання, людство живе в ту епоху, коли "точка неповернення вже не за горизонтом".

За словами Гуттереша, наслідки підвищення температури на планеті, зокрема частіші випадки екстремальних погодних умов, стають дедалі відчутнішими. Вони матимуть жахливі наслідки для людства та інших видів на планеті, застеріг генеральний секретар ООН.

Двотижнева Кліматична конференції ООН пройде в Мадриді з 2 по 13 грудня. У ній мають взяти участь представники близько 200 держав світу.