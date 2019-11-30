Тисячі активістів блокують вугільні кар'єри на сході Німеччини
Активісти блокують інфраструктуру з видобутку сировини, вимагаючи негайного припинення робіт і системних змін, пише DW.
Як повідомили в прес-службі альянсу, різні групи учасників прибувають з Дрездена, Лейпцига та Берліна. Одночасно заплановані численні демонстрації молодіжного руху Fridays For Future та екологічних асоціацій.
"Ми рішуче вимагаємо негайного припинення видобутку вугілля", - зазначив представник Ende Gelände Джонні Паркс.
В середині червня страйк Fridays For Future пройшла біля Рейнського буровугільного басейну.
Нова хвиля масштабних протестів на захист клімату прокотилася по всьому світу 29 листопада. Акції відбулися в Австралії, Японії, європейських країнах, зокрема, Німеччині. До заходів долучилися сотні тисяч людей.
На початку року в ФРН була прийнята програма повної відмови від використання бурого і кам'яного вугілля у виробництві електроенергії до кінця 2038 року.
Фото: dpa.