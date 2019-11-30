Тисячі активістів блокують вугільні кар'єри на сході Німеччини

Близько 4000 членів руху громадянської непокори Ende Gelände в суботу, 30 листопада, рушили до кар'єру з видобутку бурого вугілля в Лаузиці і буровугільного басейну під Лейпцигом на сході Німеччини.

Активісти блокують інфраструктуру з видобутку сировини, вимагаючи негайного припинення робіт і системних змін, пише DW.

Як повідомили в прес-службі альянсу, різні групи учасників прибувають з Дрездена, Лейпцига та Берліна. Одночасно заплановані численні демонстрації молодіжного руху Fridays For Future та екологічних асоціацій.

"Ми рішуче вимагаємо негайного припинення видобутку вугілля", - зазначив представник Ende Gelände Джонні Паркс.

В середині червня страйк Fridays For Future пройшла біля Рейнського буровугільного басейну.

Нова хвиля масштабних протестів на захист клімату прокотилася по всьому світу 29 листопада. Акції відбулися в Австралії, Японії, європейських країнах, зокрема, Німеччині. До заходів долучилися сотні тисяч людей.

На початку року в ФРН була прийнята програма повної відмови від використання бурого і кам'яного вугілля у виробництві електроенергії до кінця 2038 року.

Фото: dpa.