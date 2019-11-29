Противники "чорної п’ятниці" у Франції заблокували Amazon, H&M та AppleStore

Французькі екологічні активісти блокують роботу закладів Amazon, а також AppleStore і H&M, виступаючи проти "чорної п’ятниці".

Про це повідомляє Le Monde.

"Десятки людей зібралися 29 листопада перед штаб-квартирою Amazon у містечку Кліші біля Парижа та влаштували сидячий протест. Вони вважають, що через великі знижки люди в цей день купують надмірну кількість речей, а це впливатиме на зміни клімату. Також активісти блокували роботу магазину H&M у місті Руан, а в Бордо близько 150 осіб улаштували сидячий протест біля Apple Store", - ідеться в повідомленні.

🔴 Bordeaux : les militants de #youthforclimate de #extinctionrebellion et de #anvcop21 se font déloger violemment de l’Apple store par la police, des coups de matraques ont été données et une personne qui filmait a été mise à terre violemment. Situation en cours. #BlockFriday pic.twitter.com/VsfNh3wnQV — Valentin (@val_stoquer) 29 листопада 2019 р.

Активісти ще 28 листопада блокували доступ до логістичного центру компанії Amazon в місті Бретіньї-сюр-Орж. Тюками із соломою, старими холодильниками, кухонними плитами та пральними машинами вони перекрили в'їзд десяткам вантажівок на майданчик площею 150 тис. квадратних метрів. Вісьмох учасників протесту затримала поліція.

Як відомо, "чорна п'ятниця" - день активних розпродажів, що знаменує початок сезону різдвяних знижок.

Фото: twitter.com/YouthfClimateLyon