У Парижі знову страйкують "жовті жилети": поліція застосувала сльозогінний газ

У Парижі «жовті жилети» мають намір протестувати всі вихідні в зв'язку з першою річницею протестів 17 листопада, поліція в суботу застосувала сльозогінний газ, заарештувавши більш як два десятки людей.

Про це повідомляє France24.

«Паризька поліція повідомила про 24 арешти на 10:50 ранку за місцевим часом після інцидентів, пов'язаних з використанням сльозогінного газу поліцією і підпалом з боку демонстрантів», - йдеться в повідомленні.

У Парижі страйкують "жовті жилети" / Фото: АА

Кілька станцій метро були закриті в Парижі, сили поліції були розгорнуті вздовж Єлисейських Полів і біля урядових будинків.

Tear gas: #GiletsJaunes protesters clash with police in Paris on the 1-year anniversary of the start of the yellow vest protest pic.twitter.com/aQHlRYM4jP — Bloomberg TicToc (@tictoc) 16 листопада 2019 р.

Як зазначає видання, в зв'язку з річницею початку протестів заплановано близько 200 демонстрацій. Очікується, що до завтрашнього дня в столиці зберуться кілька тисяч людей, серед яких можуть бути кілька сотень радикальних демонстрантів з ультралівих і ультраправих.

Як повідомлялося, рух «жовтих жилетів» почався в суботу, 17 листопада, минулого року в зв'язку зі зростанням цін на паливо. Він переріс у щотижневі протести, які тривали до весни. Акції спонукали президента Макрона провести реформи, включаючи зниження податків.