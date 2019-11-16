У Парижі знову страйкують "жовті жилети": поліція застосувала сльозогінний газ
Про це повідомляє France24.
«Паризька поліція повідомила про 24 арешти на 10:50 ранку за місцевим часом після інцидентів, пов'язаних з використанням сльозогінного газу поліцією і підпалом з боку демонстрантів», - йдеться в повідомленні.
У Парижі страйкують "жовті жилети" / Фото: АА
It's only 10:25, it could be an eventful day in #Paris.#GiletsJaunes #Act53 pic.twitter.com/7fFtgIKibO— Darren of Plymouth (@DarrenPlymouth) 16 листопада 2019 р.
Кілька станцій метро були закриті в Парижі, сили поліції були розгорнуті вздовж Єлисейських Полів і біля урядових будинків.
Tear gas: #GiletsJaunes protesters clash with police in Paris on the 1-year anniversary of the start of the yellow vest protest pic.twitter.com/aQHlRYM4jP— Bloomberg TicToc (@tictoc) 16 листопада 2019 р.
Як зазначає видання, в зв'язку з річницею початку протестів заплановано близько 200 демонстрацій. Очікується, що до завтрашнього дня в столиці зберуться кілька тисяч людей, серед яких можуть бути кілька сотень радикальних демонстрантів з ультралівих і ультраправих.
Як повідомлялося, рух «жовтих жилетів» почався в суботу, 17 листопада, минулого року в зв'язку зі зростанням цін на паливо. Він переріс у щотижневі протести, які тривали до весни. Акції спонукали президента Макрона провести реформи, включаючи зниження податків.