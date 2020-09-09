Amnesty International звинуватила Мальту в жорстокому поводженні з мігрантами

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинувачує владу Мальти у жорстокому поводженні з мігрантами.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті організації.

Як зазначається, небезпечна поведінка влади Мальти порівняна з політикою Британії щодо біженців, які намагаються потрапити до Британії через Ла-Манш.

У доповіді стверджується, що влада Мальти вдається до "небезпечних та незаконних" практик з метою депортації мігрантів-біженців, що, з високою ймовірністю, може призвести до їх загибелі. Серед таких заходів зокрема: незаконне утримання сотень осіб на погано обладнаних поромах за межами мальтійських територіальних вод.

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Мальтійська влада також використовує пандемію COVID-19 як привід, щоб заявляти, що Мальта не є безпечним місцем для висадки біженців.

Amnesty International також нагадує, що після підписання у травні Мальтою угоди з Лівією щодо недопущення біженців з цієї країни, мігранти з Лівії стикаються з ще більш жорстоким поводженням щодо себе після повернення до лівійських таборів.

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Сам факт співпраці ЄС з Лівією щодо прикордонного контролю вже є ганебним, але відправлення людей назад до Лівії — це вже зовсім ненормально, зазначають у Amnesty International.