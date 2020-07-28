Десятки мігрантів втекли з карантинного центру на Сицилії.

Про це повідомляє The Local.

«Десятки мігрантів втекли з карантинного центру на Сицилії 27 липня. Фактично через день після того, як близько 200 осіб з іншого центру утримання мігрантів», - йдеться у повідомленні.

Ці мігранти втекли з намету, встановленого підрозділом цивільного захисту в Порто-Емпедокле на західному узбережжі Сицилії.

Вони були відправлені туди відбувати 14-денний карантин після прибуття в країну. За повідомленнями ЗМІ, у наметі, розрахованому на 100 осіб, були понад 500 мігрантів.

За повідомленням Міністерства внутрішніх справ, більшість мігрантів знайшли, у жодного з протестованих не виявили коронавірусу.

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Раніше мер Порто-Емпедокле Іда Карміна, яка заявляла, що присутність мігрантів може підірвати туристичний сектор, засудила нелюдські умови на карантинному об'єкті і закликала уряд і Європейську комісію втрутитися в ситуацію.

Як відомо, сотні людей щодня прибувають у південну Італію, особливо на острови Лампедуза і Сицилія, місцева влада не може впоратися з потоком мігрантів на тлі проблем з коронавірусом.

Фото: AFP