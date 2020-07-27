Берегова охорона Туреччини за місяць урятувала майже тисячу нелегалів

Берегова охорона Туреччини за місяць урятувала майже тисячу нелегалів

Укрінформ
За останній місяць берегова охорона Туреччини врятувала 929 нелегальних мігрантів, які намагалися морем дістатися Греції.

Про це повідомляє агентство Анадолу.

«У період з 22 червня до 22 липня було врятовано 929 нелегальних мігрантів.. 379 з них висадили в Ізмірі, 238 - Баликесірі, 162 - Чанаккале, 108 - Муглі, 24 - Айдині та 18 - Анталії», - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними командування берегової охорони Туреччини, з 1 січня до 22 липня було затримано 12 тисяч 609 нелегальних мігрантів, які намагалися перебратися до Греції морем. Окрім того, 4511 нелегалів було виявлено ще до того, як вони вирушили у плавання (у тому числі 130 - у липні).

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Як повідомлялося, В Анкарі заявляли, що берегова охорона Греції, виявляючи нелегалів у своїх територіальних водах, намагається витіснити їх до Туреччини.

У період із середини весни до середини осені спостерігається найактивніший трафік нелегальної міграції з африканських країн до Західної Європи. Цьогоріч статистика дещо нижча, чому сприяли карантинні заходи, які обмежили пересування по всьому світові.

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