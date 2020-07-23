Берлін наполягає на спільній європейській політиці щодо біженців

Кількість шукачів притулку, зокрема, нелегальних мігрантів, у Європі зростає, тому ЄС має відповісти на цей виклик спільною політикою.

Про це заявив 23 липня у Відні після конференції міністрів внутрішніх справ ЄС глава МВС Німеччини Горст Зеегофер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми останнім часом спостерігаємо суттєве зростання кількості мігрантів, особливо тих, хто прибуває балканським маршрутом", - констатував політик.

За словами Зеегофера, глави МВС країн-членів чекають наразі рішення Єврокомісії щодо спільної політики стосовно біженців. Німеччина бачить свою ціль за час головування в Раді ЄС у другому півріччі 2020 року у досягненні політичної згоди в цьому питанні. Зеегофер виділив основні моменти: співпраця з країнами-постачальниками мігрантів, допомога транзитним державам, необхідність відкриття шляхів для легального працевлаштування в ЄС, удосконалення процедур на зовнішніх кордонах, удосконалення механізмів депортації. Вирішувати, хто потребує захисту, а хто ні, мають прямо на зовнішніх кордонах ЄС, це має відбуватися "гуманно, але справедливо та упорядковано".

"Міграція буде займати нас ще багато-багато років і ми всі згодні, що жодна країна-член ЄС не може наодинці вирішити цю проблему", - підсумував міністр.

Станом на кінець 2019 року в ФРН було офіційно зареєстровано 1,84 млн шукачів притулку. Близько 1,36 мільйона людей, які шукають захисту, отримали гуманітарний дозвіл на проживання в ФРН і таким чином офіційний статус; не було прийнято рішення щодо 266 тисяч біженців, 231 тисячам було відмовлено. Основними країнами, з яких намагаються знайти притулок у Німеччині, є Сирія, Афганістан і Ірак.