Кількість біженців в Україні зростає останні п’ять років

Станом на 1 липня 2020 року на обліках територіальних органів Державної міграційної служби (ДМС) перебуває 1 276 осіб, яких визнано біженцями в Україні, та 859 осіб, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту.

Про це йдеться у відповіді т.в.о. голови ДМС Наталії Науменко на інформаційний запит Укрінформу.

“Станом на 01.07.2020 на обліках територіальних органів ДМС перебуває 1 276 осіб, яких визнано біженцями в Україні, та 859 осіб, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за 6 місяців 2020 року ДМС прийняла 21 рішення про визнання осіб біженцями в Україні та 38 – про визнання особами, які потребують додаткового захисту.

Уточнюється, що торік за аналогічний період ДМС прийняла 19 рішень про визнання осіб біженцями в Україні і 28 - про визнання особами, які потребують додаткового захисту.

Окремо зазначається, що станом на 1 липня 2020 року за захистом в Україні звернулося 243 особи, за 2019 рік — 1036 осіб. У 2019 році ДМС загалом прийняла 41 рішення про визнання осіб біженцями в Україні і 52 рішення про визнання особами, які потребують додаткового захисту, поінформували у відомстві.

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За інформацією ДМС, станом на 1 липня 2020 року в Україні постійно проживають 288 566 іноземних громадян та осіб без громадянства, тимчасово проживають в Україні - 142 365 іноземних громадян та осіб без громадянства, тимчасово перебувають на території України - 4 938 іноземних громадян та осіб без громадянства.

“Також слід зазначити, що за останні п’ять років кількість іноземних громадян та осіб без громадянства, які тимчасово/постійно проживають на території України, відповідно до статистичних даних, збільшується”, - наголошується у повідомленні.

Стосовно питання щодо надання інформації про кількість мігрантів, які перебувають на території України, у ДМС зазначають, що мігрант – це людина, яка свідомо та з власної волі перетинає державні або адміністративно-територіальні кордони з метою зміни місця проживання або без такої зміни.

“Надати інформацію про кількість мігрантів, які перебувають в країні, не вбачається за можливе, оскільки в ДМС ведеться облік іммігрантів та іноземних громадян, які тимчасово проживають на території України та тимчасово перебувають на території України, відповідно до наказу ДМС від 08.02.2016 № 22 «Про оптимізацію форм відомчої статистичної звітності ДМС», яким передбачено збір та узагальнення статистичної інформації за усіма напрямками діяльності ДМС”, - уточнили у відомстві.

Як повідомлялося, представник Управління верховного комісара ООН з питань біженців в Україні Пабло Матеу 9 липня заявив, що точна кількість біженців в Україні нікому не відома.

Він нагадав, що існує дві відмінності між поняттями "мігрант" і "біженець": перший - є законним, а другий - пов'язаний з причинами, через які люди залишають свою країну походження або країну проживання.

«У вас багато мігрантів в Україні. Ми знаємо, хто вони, ми знаємо, скільки їх, і ми підтримуємо разом з урядом України. У випадку нелегальних мігрантів ми дійсно не знаємо, скільки їх в Україні», - заявив представник УВК ООН.

На його думку, з боку уряду нашої країни є «певне небажання» брати участь у можливій міграційній амністії.