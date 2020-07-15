Кабмін визнав недійсними дві постанови щодо біженців

Кабінет міністрів підтримав проєкт постанови «Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1016 і від 13 липня 2004 р. № 896».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, цей проєкт постанови було розроблено ДМС з урахуванням положень законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, у зв’язку з втратою чинності норм законодавства, на підставі яких Кабмін видав такі постанови.

Зокрема зазначається, що на час прийняття постанови Кабміну № 1016 вирішення питання надання статусу біженця та інших питань, що з цим пов’язані, у тому числі грошової допомоги, належали до повноважень органів міграційної служби в АРК, областях, у містах Києві і Севастополі, що підпорядковувалися уряду АРК і відповідним місцевим держадміністраціям.

Згодом постановою № 896 були внесені зміни до порядку надання біженцям грошової допомоги та пенсії у зв’язку зі змінами в повноваженнях органів праці та соцзахисту та територіальних органів ПФУ, а також віднесенням повноважень з реалізації законодавства щодо біженців до компетенції Державного комітету у справах національностей та міграції України.

Держкомнацміграції згодом реорганізували у Державний комітет національностей та релігій України, який до 2011 року був спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців, але зміни до порядку надання біженцям грошової допомоги і пенсії унеможливлювали його застосування.

Уточнюється, що наразі реалізацію держполітики у справах міграції, у тому числі щодо біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, здійснює ДМС. Однак, як уточнюється, питання призначення особам, яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, грошової допомоги, пенсії, інших видів соцзабезпечення, належить до компетенції Мінсоцполітики.

До того ж, як зазначається, з 1 січня 2020 року, якщо особи, на яких поширюється дія закону «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», належать до вразливих груп населення та\або перебувають у складних життєвих обставинах, то вони мають можливість отримувати соцпослуги відповідно до закону України «Про соціальні послуги».

Що стосується пенсійних виплат, то, згідно зі змінами, внесеними законом України від 18 вересня 2012 року №5290 VI до Закону України «Про державну соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» особам, які визнані біженцями або особам, які потребують додаткового захисту, гарантовано право на державну соціальну допомогу нарівні з українцями на умовах, передбачених цих законом.

Окрім того, як уточнюється, призначення пенсій такій категорії осіб здійснюється на загальних підставах відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Наголошується, що порядок надання біженцям грошової допомоги та пенсії, затверджений постановою Кабміну від 6 липня 1998 р. № 1016 зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабміну від 13 липня 2004 р. № 896 «є актом, який хоч формально і діяв, але фактично втратив значення та не застосовувався в силу зміни норм законодавства та суспільних відносин, які ним регулювалися».