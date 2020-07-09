Багато біженців в Україні працюють "у таких місцях, як Троєщина" – представник ООН

Представник Управління верховного комісара ООН з питань біженців в Україні Пабло Матеу констатує, що точна кількість біженців в Україні нікому не відома.

Про це він сказав в ефірі програми «Насправді: Світ» телеканалу «Дім».

При цьому він нагадав, що існує дві відмінності між поняттям мігрант і біженець: перший є законним, а другий пов'язаний з причинами, через які люди залишають свою країну походження або країну проживання.

«У вас багато мігрантів в Україні. Ми знаємо, хто вони, ми знаємо, скільки їх, і ми підтримуємо разом з урядом України. У випадку нелегальних мігрантів ми дійсно не знаємо, скільки їх в Україні», - заявив представник УВК ООН.

На його думку, з боку уряду України є «невелике небажання» брати участь у можливій міграційній амністії.

«Було б непогано вивести людей з тіні і точно знати, хто тут і хто. Ймовірно, хтось міг би перейти до іншого виду міграційних статусів в Україні. Більшість з них працюють, вони працюють в неофіційному секторі, працюють в таких місцях, як Троєщина. Вони не сидять вдома або займаються нелегальним бізнесом. Навпаки, вони роблять вклад в економіку, але в неформальному секторі, що не дуже добре. Тому я думаю, що виведення мігрантів з тіні може бути позитивним кроком», - зазначив Матеу.

Як повідомлялося, з 2017 року кількість мігрантів у світі зросла до 272 млн. Також ООН зафіксувала 79,5 млн біженців.