Пандемія привела до зменшення кількості мігрантів і біженців - ООН

Пандемія COVID-19 привела до зменшення кількості мігрантів і біженців у світі.

Про це повідомив представник Управління верховного комісара ООН з питань біженців в Україні Пабло Матеу в ефірі програми «Насправді: Світ» телеканалу «Дім».

Зокрема, коментуючи озвучені ведучою програми Тетяною Поповою цифри, що з 2017 року кількість мігрантів у світі зросла на 14 млн - до 272 млн, і що ООН також зафіксувала 79,5 млн біженців, Матеу сказав: «Ймовірно, якби не було пандемії COVID-19, ми побачили б збільшення кількості людей, яким довелося покинути свої домівки. На жаль, пандемія COVID-19 привела до певних обмежень пересування людей, у тому числі тих, хто може приїхати в країну».

Таким чином, за його прогнозами, до 2020 року буде невелике зростання кількості людей, які були змушені тікати. Просто тому, сказав Матеу, що "були певні обмеження як усередині, так і зовні, щодо того, хто може пересуватися, а хто - подорожувати". Він нагадав, що в більшості країн запроваджені обмеження на в'їзд, навіть як туриста. «Тож, ми, ймовірно, побачимо невелике збільшення мігрантів, або навіть не побачимо взагалі в 2020 році», - додав представник ООН.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на 9 липня виявлено 12 196 922 випадки зараження коронавірусом, з них 552 771 смертельний, одужали 7 093 763 пацієнти.

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