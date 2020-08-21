Мальтійські військові урятували з моря 118 мігрантів

Військовослужбовці Збройних сил Мальти урятували з Середземного моря 118 мігрантів, човен яких йшов на дно.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на міністра внутрішніх справ Мальти Байрона Камілері.

“Збройні сили Мальти були змушені взяти на борт мігрантів, які тонули у мальтійській пошуково-рятувальній зоні, серед них було п’ятеро дітей й десятеро жінок, одна з яких мала немовля. Солдати мали вибір лише між тим, дати їм втонути чи урятувати їх”, - сказав Камілері.

Він наголосив, що у майбутньому військові так само завжди рятуватимуть життя людей у морі.

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Міністр додав, що урятовані мігранти перебуватимуть у карантині, поки усі не отримають результати аналізу на COVID-19.

За словами Камілері, протягом перших семи місяців цього року влада Лівії перехопила 7 тисяч мігрантів, які намагалися незаконно відплисти від узбережжя країни.

“Мальта пообіцяла й надалі тісно співпрацювати із лівійською владою для уникнення подальших небажаних прибуттів й більшої кількості смертей у Середземному морі”, - йдеться у матеріалі.