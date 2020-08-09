Унаслідок шторму на грецькому острові загинули п'ятеро людей

Шторм Талія, від якого в неділю постраждав острів Евія у Греції, став причиною загибелі п'ятьох людей, серед яких немовля, ще дві людини вважаються зниклими безвісти, багато районів острова зазнали серйозних збитків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Greek Reporter.

8-місячне немовля, 85-річний чоловік та 86-річна жінка загинули, бо в той час були на першому поверсі будинку.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, сім'я відпочивала в селі Політика в квартирі на першому поверсі. Вода залила її. В результаті двоє літніх людей та дитина потонули. 38-річного чоловіка знайшли мертвим у селі Буртзі.

Повідомляється, що вода перетворила вулиці кількох населених пунктів на річки, завдала шкоди майну та транспортним засобам.

У певних місцях глибина води сягає 1,5 метра, що робить ситуацію критичною.

Фото: Greek government press office