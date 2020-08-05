Жертвами шторму “Ісаіас" у Штатах стали четверо осіб

Щонайменше четверо осіб загинули унаслідок тропічного урагану Ісаіас, що приніс на східне узбережжя США зливи та сильні вітри.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на заяви місцевої влади.

“Викликане ураганом торнадо вбило двох людей у парку трейлерів в штаті Північна Кароліна. Двоє інших загинули унаслідок падіння дерев, повалених ураганом у Меріленді та Нью-Йорк сіті”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що вздовж усього узбережжя без електроенергії залишилося понад 2,2 мільйона людей.

За інформацією Національного центру ураганів США, максимальна швидкість вітру у вівторок досягла 65 миль на годину (близько 105 км/год). Очікується, що ураган продовжить свій рух на північ вздовж штату Нью-Йорк, вириваючи дерева та ламаючи стовпи електропередач.