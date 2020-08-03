Трамп ввів надзвичайний стан у Південній Кароліні через шторм “Ісаіас"

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення надзвичайного стану в Південній Кароліні через тропічний шторм "Ісаіас".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Voice of America.

Метеорологи попередили про загрозу проливних дощів і сильних вітрів, в той час як тропічний шторм "Ісаіас" рухається на північ уздовж східного узбережжя США.

Очікується, що він просунеться на берег увечері в понеділок в районі кордону між Північною і Південною Кароліною.

Національний центр зі спостереження за ураганами повідомив, що епіцентр "Ісаіаса" залишиться у морі, коли в понеділок він буде рухатися вздовж Флориди й Джорджії.

Швидкість вітру усередині "Ісаіаса" досягала 110 кілометрів на годину в ніч на понеділок, і очікується, що він все ще буде належать до категорії потужного тропічного шторму, коли вийде на берег.

За прогнозами синоптиків, Північна і Південна Кароліна та інші штати регіону можуть очікувати від 7 до 15 сантиметрів опадів, коли шторм буде просуватися на північ в найближчі кілька днів.

Штормові попередження в ніч на 3 серпня діяли вздовж усього узбережжя - від Флориди до Делавера.

Президент Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в Північній Кароліні до приходу туди шторму, щоб виділити федеральні кошти на допомогу містам та на координацію зусиль з ліквідації наслідків стихійного лиха.

У суботу, 1 серпня, Трамп випустив аналогічну заяву для Флориди.

Як повідомляв Укрінформ, тропічний шторм "Ісаіас" залишив 500 тисяч жителів Пуерто-Рико без світла.

Фото: The White House