Тропічний шторм "Ісаіас" досяг узбережжя США

Тропічний шторм Ісаіас, який ще напередодні мав ураганну силу, у першій половині неділі за східноамериканським часом дещо втратив силу й наблизився до штату Флорида.

Синоптики не виключають, що Ісаіас знову перетвориться на ураган, повідомляє Укрінформ із посиланням на американський телеканал ABC News.

Тропічний шторм Ісаіас наразі має швидкість вітрів до 100 км/год і знаходиться приблизно за 80 км на південний схід від Форт-Пірса, штат Флорида, зазначає телеканал станом на 12-ту годину неділі за місцевим часом.

Основний удар стихії по США, яка вже принесла руйнування на Багамах, очікується в ніч проти понеділка. Прогнозується, що Ісаіас пройде по всьому східному узбережжю Флориди, а також зачепить Південну й Північну Кароліну й може просунутися далі на північ США.

Місцева влада вже оголосила про обов'язкову евакуацію з окремих районів.

Синоптики прогнозують, що цього року сезон ураганів в Атлантиці перевищуватиме звичайну активність.