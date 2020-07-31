Ураган “Ісаіас” накрив Пуерто-Рико, пів мільйона людей - без світла

Тропічний шторм "Ісаіас", який вже переріс в ураган, залишив 500 тисяч жителів Пуерто-Рико без світла.

Про це повідомляє dpa.

«Тропічний шторм "Ісаіас" в четвер залишив майже півмільйона людей без електрики в Пуерто-Рико, а також спричинив повені та зсуви», - йдеться у повідомленні.

Швидкість вітру через шторм, який утворився над Карибським морем, склала 95 кілометрів на годину.

Через наслідки від "Ісаіас" кілька десятків людей змушені були покинути свої будинки та звернутися по екстрену допомогу.

Водночас лікарні та аеропорт функціонували нормально. Інформації про постраждалих немає.

Як пише CNN, шторм "Ісаіас" переріс в ураган.

Національний центр зі спостереження за ураганами США очікує, що "Ісаіас" вирушить до Багамських островів у п'ятницю і, можливо, зачепить американський штат Флорида.