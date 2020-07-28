Ураган Дуглас на Гаваях ослаб до тропічного шторму
Укрінформ
В американському штаті Гаваї ураган Дуглас ослаб до тропічного шторму.
Про це інформує Phys.org.
"У понеділок (27 липня - ред.) ураган Дуглас було понижено у класифікації після того, як стихія оминула узбережжя Гаваїв", - йдеться у повідомленні.
Буревій продовжив рух на захід повз Гавайські острови зі швидкістю 70 миль (110 кілометрів) на годину.
У Національній службі погоди заявили, що центр урагану пройшов всього у 25 милях на північ від острова Оаху.
Евакуаційні центри були розгорнуті минулих вихідних і у Гонолулу, місті з 350 000 населення.
Як повідомлялося, 26 липня потужний ураган "Ганна" досяг узбережжя Техасу. У частині штату було оголошено стан стихійного лиха.