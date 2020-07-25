На США насувається потужний атлантичний ураган

Ураган, який отримав ім'я Hanna, наближається до південного узбережжя американського штату Техас, і вже зараз має першу категорію сили за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Про це повідомляє в суботу The Hill.

"Тропічний шторм "Hanna" перетворився на ураган зранку суботи (за місцевим часом – ред.), ставши першим атлантичним ураганом в сезоні 2020 року", - зазначається в повідомленні.

Стихія наближається до штату Техас. За інформацією Національного центру контролю за ураганами, наразі "Hanna" має швидкість вітрів понад 120 км/год, що відповідає першій категорії ураганів. Перед тим, як вітри досягнуть американського узбережжя, очікується, що їхня потужність збільшиться.

Станом на ранок суботи, "Hanna" перебувала близько в 160 км від міста Корпус-Крісті на південному узбережжі Техасу й рухається в його напрямі зі швидкістю 14-15 км/год. Місцева влада вже видала ураганне попередження на вечір суботи.

У цьому зв'язку очікуються потужні вітри та рясні опади до 45 мм.

Тим часом, у Тихому океані набрав потужної сили ураган "Дуглас", який загрожує іншому американському штату, Гаваям. Наразі він має силу четвертої категорії, однак, за розрахунками, вдарить по узбережжю цими вихідними. Синоптики сподіваються, що "Дуглас" втратить свою потужність перед тим, як дійде до Гаваїв.