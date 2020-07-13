Трамп хотів продати зруйнований ураганом острів Пуерто-Рико

Президент США Дональд Трамп пропонував продати зруйнований ураганом «Марія» острів Пуерто-Рико.

Про це заявила колишня і. о. міністра нацбезпеки США Елейн Дюк, повідомляє New York Times.

За її словами, президент США питав, «чи можемо ми продати острів?» на зустрічі з чиновниками Білого дому.

Дюк сказала, що була особливо ошелешена реакцією Трампа на спустошення острова в Пуерто-Рико ураганом «Марія», коли глава держави порушив питання про можливість «передати» або «продати» острів, щоб не витрачатися на відновлення.

За словами Дюк, спочатку Трамп підійшов до питання як бізнесмен. У той же час вона також підкреслила, що ідея продажу Пуерто-Рико ніколи не розглядалася і не обговорювалася серйозно після того, як Трамп підняв її.

Як повідомляв Укрінформ, 19-20 вересня 2017 року руйнівний ураган «Марія» майже повністю зруйнував інфраструктуру острівних держав у Карибському басейні. На його шляху опинилися Пуерто-Рико і Віргінські острови США, які перебувають під юрисдикцією Сполучених Штатів.

Американський уряд виділив багатомільярдні суми для відновлення інфраструктури на острівних територіях, були також залучені служби реагування на надзвичайні ситуації та Міністерство оборони США.