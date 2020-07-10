Трамп скасував виборчий мітинг через тропічний шторм "Фей"

Попри спалахи коронавірусу в США, президент Трамп продовжує планувати масові мітинги з виборцями, однак найближчий захід, запланований в Нью-Гемпширі, довелося скасувати через загрозу тропічного шторму.

Про це йдеться в повідомленні директора з питань комунікацій кампанії Трампа Тіма Мурто (Tim Murtaugh), поширеному в п'ятницю, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Мітинг, запланований на суботу в Портсмуті, Нью-Гемпшир, був скасований з міркувань безпеки через тропічний шторм "Фей". Він буде перенесений, і незабаром ми оголосимо нову дату", - зауважив офіційний представник кампанії Трампа.

Тим часом у Білому домі зазначили, що зустріч у Нью-Гемпширі, можливо, буде перенесена на "тиждень-два".

Як повідомляв Укрінформ, тропічний шторм "Фей", що в п'ятницю досяг східного узбережжя Америки, загрожує потужними вітрами, зливами й повенями одразу кільком штатам на північному сході США.