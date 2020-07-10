Тропічний шторм "Фей" загрожує затопленням містам у США

Тропічний шторм "Фей" наблизився в п'ятницю до північно-східного узбережжя Сполучених Штатів, загрожуючи потужними опадами й затопленням міст.

Про це повідомив у п'ятницю Національний центр контролю за ураганами США.

"Потужні опади на території від північної частини Делаверу до Нью-Джерсі, східної Пенсильванії, південного сходу Нью-Йорку та південної частини Нової Англії можуть призвести до раптових повеней та затоплення міст у районах з недостатнім дренажем", - зауважується в повідомленні.

При цьому зазначається, що тропічний шторм може просунутися далі на північ впродовж п'ятниці-суботи. У цьому зв'язку попередження про стихію оголошені також у Коннектикуті та в районі Лонг-Айленду.

Станом на ранок п'ятниці швидкість вітрів всередині шторму сягає 50 миль на годину (близько 85 км/год). Як зауважують синоптики, "Фей" з'явився біля атлантичного узбережжя США раніше, ніж зазвичай це буває у сезон штормів.