Туреччина почала антитерористичну операцію за участю понад тисячі силовиків

На сході Туреччини почалася масштабна антитерористична операція із залученням 1040 силовиків.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на заяву МВС Туреччини.

«В антитерористичній операції «Yıldırım-10 Norduz» бере участь 70 оперативних команд у складі 1040 співробітників зі складу жандармських підрозділів командос та спецпідрозділів, поліції та охорони», - повідомило міністерство.

Антитерористична операція проходить у провінції Ван, що на сході країни. Метою силовиків є як пошук та затримання представників терористичних організацій, так і виявлення місць зимування у горах, сховок зброї та боєприпасів.

Як повідомлялося, у другій половині червня турецькі підрозділи командос зайшли на територію Іраку та розпочали військову операцію, спрямовану на знищення представників Робітничої партії Курдистану на півночі цієї країни.

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Робітнича партія Курдистану визнана терористичною організацією в Туреччині, США, країнах ЄС. У листопаді минулого року суд загальної юрисдикції ЄС не задовольнив позов про виключення Робітничої партії Курдистану з переліку терористичних організацій за позовом, поданим РПК у травні 2014 року.