Туреччина почала антитерористичну операцію за участю понад тисячі силовиків
Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на заяву МВС Туреччини.
«В антитерористичній операції «Yıldırım-10 Norduz» бере участь 70 оперативних команд у складі 1040 співробітників зі складу жандармських підрозділів командос та спецпідрозділів, поліції та охорони», - повідомило міністерство.
Антитерористична операція проходить у провінції Ван, що на сході країни. Метою силовиків є як пошук та затримання представників терористичних організацій, так і виявлення місць зимування у горах, сховок зброї та боєприпасів.
Як повідомлялося, у другій половині червня турецькі підрозділи командос зайшли на територію Іраку та розпочали військову операцію, спрямовану на знищення представників Робітничої партії Курдистану на півночі цієї країни.
Робітнича партія Курдистану визнана терористичною організацією в Туреччині, США, країнах ЄС. У листопаді минулого року суд загальної юрисдикції ЄС не задовольнив позов про виключення Робітничої партії Курдистану з переліку терористичних організацій за позовом, поданим РПК у травні 2014 року.