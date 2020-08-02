ВПС Туреччини атакували об’єкти на півночі Іраку

Як зазначає оборонне відомство, повітряними силами було знешкоджено 4 терористів РПК (Робітнича партія Курдистану - ред.), виявлених у північній області Зап.

У міноборони наголосили, що операції триватимуть, «поки не буде нейтралізований останній терорист».

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Робітнича партія Курдистану визнана терористичною організацією в Туреччині, США, країнах ЄС. У листопаді минулого року Суд загальної юрисдикції ЄС не задовольнив позов про виключення Робітничої партії Курдистану з переліку терористичних організацій за позовом, поданим РПК у травні 2014 року.

Як повідомляв Укрінформ, в кінці липня у трьох турецьких провінціях: Агри, Игдир і Карс, що на сході країни, почалася антитерористична операція Yıldırım-3 Ağrı Dağı (Блискавка-3 гора Агри - ред.)