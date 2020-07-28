В Іраку обстріляли ракетами військову базу США

В Іраку обстріляли ракетами військову базу Ет-Таджі на північ від Багдада, де розташовані американські військові.

Як повідомляє Shafaaq News, по табору було випущено чотири ракети.

Інформації про потерпілих і руйнування немає. Після атаки в небо над військовою базою піднялися бойові вертольоти США. Крім американців у Ет-Таджі розквартировані військовослужбовці з інших країн міжнародної антитерористичної коаліції.

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База не раз піддавалася ракетним ударам.