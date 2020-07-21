В Іраку викрали німецьку активістку

У Багдаді невідомі бойовики викрали німецьку активістку Геллу Мевіс.

Про це повідомляє Anadolu.

"У столиці Іраку Багдаді у понеділок невідомі бойовики викрали німецьку активістку Геллу Мевіс", - повідомила місцева поліція.

Мевіс є керівником відділу культури німецького Інституту Гете у Багдаді, її викрали біля її офісу.

Мевіс також працює у німецькому мистецькому центрі Таркіб, який щороку організовує фестивалі для підтримки молодих художників у Багдаді.

Наразі жодна група ще не взяла на себе відповідальності за викрадення.

Фото: АА