На сході Туреччини почалася антитерористична операція

У трьох турецьких провінціях: Агри, Игдир і Карс, що на сході країни, почалася антитерористична операція Yıldırım-3 Ağrı Dağı (Блискавка-3 гора Агри - ред.)

Про це інформує МВС Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В провінціях Агри-Игдир-Карс розпочалася операція Yıldırım-3 Ağrı Dağı. Мета операції - повністю усунути сепаратистську терористичну організацію (Робітничу партію Курдистану - ред.) з порядку денного країни та нейтралізувати терористів, які є в регіоні», - повідомило МВС Туреччини.

У операції бере участь 86 оперативних груп, загалом 1170 співробітників зі складу спецпідрозділів жандармерії та поліції.

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Як відомо, у другій половині червня турецькі підрозділи командос зайшли на територію Іраку та розпочали військову операцію, спрямовану на знищення представників Робітничої партії Курдистану на півночі цієї країни.

Як відомо, Робітнича партія Курдистану визнана терористичною організацією в Туреччині, США, країнах ЄС. У листопаді минулого року Суд загальної юрисдикції ЄС не задовольнив позов про виключення Робітничої партії Курдистану з переліку терористичних організацій за позовом, поданим РПК у травні 2014 року.

Фото з сайту icisleri.gov.tr