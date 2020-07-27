Грецький флот проведе стрільби у спірних із Туреччиною водах

Греція організовує військові навчання з бойовими стрільбами біля свого найсхіднішого острова – у спірних із Туреччиною водах.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Грецький військово-морський флот видав навігаційне попередження (Navtex) про проведення в районі острова Кастелорізо (найсхідніший грецьких острів) із понеділка по четвер військово-морських навчань зі стрільбами», - йдеться в повідомленні.

Згідно з оголошеним попередженням, судам заборонено перетинати позначену зону.

Загострення ситуації відбулося після того, як острів Кастелорізо на грецькому Сході опинився в центрі суперечки між Грецією і Туреччиною з приводу розмежування морських зон і визначенні виключної економічної зони.

Так, 21 липня турецька гідрографічна служба випустила міжнародне оповіщення (Navtex) про сейсмічні дослідження на південь і на схід острова Кастелорізо з 21 липня до 2 серпня.

Дослідне судно Oruc Reis планувало проводити обстеження для вивчення покладів нафти та природного газу в цьому районі. Туди також були відправлені турецькі військові кораблі.

Греція заявила, що цей район входить в її виняткову економічну зону та випустила своє сповіщення NAVTEX, яким анулювала турецьке.

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Збройні сили Греції були приведені в бойову готовність по всій країні. А МЗС Греції повідомило, що заявило протест Туреччині і порушило це питання в ЄС, НАТО і ООН.

Позиція Греції полягає в тому, що турецькі дослідження порушують її континентальний шельф.

Натомість позиція Туреччини полягає в тому, що Кастелорізо не має континентального шельфу.

Туреччина назвала претензії Греції з приводу запланованих Туреччиною сейсмічних досліджень в районі Кастелорізо необгрунтованими.

Наразі Туреччина вже видала «анти-NAVTEX», оголосивши грецьку ініціативу щодо зони навколо Кастелорізо незаконною. Дослідне судно Oruс Reis наразі перебуває у порту Анталії.

На думку багатьох аналітиків, відносини Туреччини та Греції на сьогодні є найгіршими з 1974 року - часу збройного протистояння на острові Кіпр.

Фото: Ekathimerini