Греція звинуватила Туреччину в релігійному фанатизмі

«Міжнародна спільнота 21 століття зі здивуванням спостерігає за проявами релігійного та націоналістичного фанатизму в сучасній Туреччині. Вони були засуджені та не варті відповіді, тоді як все частіше викривають на міжнародному рівні тих, хто їх висловлює та збурює їх», - заявили у МЗС Греції.

Раніше у МЗС Греції заявляли, що перетворення Туреччиною Святої Софії з музею на мечеть є не є справою однієї країни, а питанням, яке стосується всього людства, оскільки завдає удару по його культурній спадщині.

Як повідомлялося, у Греції 24 липня оголосили день жалоби у зв'язку з проведенням першої за 85 років мусульманської молитви у стамбульському соборі Святої Софії.

Читайте також: Туреччина відповіла звинуваченнями на заяви Греції щодо Святої Софії

У Туреччині заявили, що дії грецького керівництва провокують антитурецькі настрої в суспільстві, в країні не зважають на знесення історичних мечетей, а також що в Афінах немає жодної мечеті.