Німеччина виділяє 500 тисяч євро на проєктування в Литві складів зброї

Заступник міністра оборони Литви Еймутіс Місюнас і посол Німеччини в Литві Маттіас Зонн підписали договір про те, що Німеччина виділить Литві до 500 тис. євро на проєктування нових складів для зброї й амуніції Збройних сил Литви.

Про це повідомило в понеділок Міністерство оборони Литви, передає Укрінформ.

Зазначається, що ці кошти виділяються Литві безплатно в рамках програми уряду Німеччини «Забезпечення і зміцнення безпеки, оборони та стабільності країн-партнерів».

"Військовий внесок Німеччини та її інвестиції в довгострокову безпеку Литви ще раз демонструють відповідальний підхід Німеччини до безпеки Литви та всіх країн Балтії. Це прекрасно відображає довгострокові інвестиції в поліпшення інфраструктури ЗС Литви та постійного німецького контингенту в Литві, який налічує більш як 500 військовослужбовців", - сказав Місюнас.

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Посол Німеччини в Литві Маттіас Зонн, своєю чергою, наголосив, що це «спільна інвестиція в потужності нашого спільного альянсу».

"Сьогодні це невелика частина проєктування, яке становить близько 100 млн євро для оборонної інфраструктури в Литві", - зазначив Зонн.

Планується, що ще близько 1 млн євро на проєктувальні роботи виділить армія Литви.

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Цей спільний литовсько-німецький проєкт реалізується з урахуванням успішності попередніх проєктів. У 2018 році Німеччина безплатно надала 1 мільйон євро на модернізацію інфраструктури полігонів у Пабраді та Гайжюнай, встановила багатофункціональні стрілецькі тири.