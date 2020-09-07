Литва зацікавлена у проєкті з допуску приватної тяги на українській залізниці

Литва зацікавлена в експериментальному проєкті України щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування.

Як передає Укрінформ, про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас під час зустрічі з міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм 7 вересня, повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили перспективи подальшого співробітництва між обома країнами у сфері залізничних та автомобільних перевезень.

Зокрема, Криклій розповів, що українська сторона активно готується до засідання Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торгово-економічного та науково-технічного співробітництва в онлайн-форматі. Планується, що комісія розглядатиме ініціативи щодо зняття бар'єрів та лібералізації міжнародних автомобільних перевезень.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів у грудні 2019 року ухвалив постанову "Про реалізацію пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Окрім вирішення проблеми нестачі тягового рухомого складу, метою проєкту також є перевірка готовності компаній до відкриття ринку залізничних перевезень.

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Першим учасником експериментального проєкту стало ТОВ "Українська локомотивобудівна компанія". Відповідний наказ був виданий Міністерством інфраструктури України 26 серпня 2020 року.