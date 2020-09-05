В Японії призупинили пошуки моряків затонулого судна через негоду

"Ми плануємо відновити пошуки, коли покращаться погодні умови, але ми не знаємо, коли це станеться, оскільки це буде залежати від погоди", - сказав Джунпей Сакагучі, офіцер пошукової служби.

Згідно з даними метеослужби, тайфун "Хайшен" зараз наближається до південного заходу Японії, синоптики попереджають про сильні опади, величезні хвилі та припливи під час негоди.

Зазначаєтся, що знайдено живими трьох член екіпажу судна.

Як повідомляв Укрінформ, поблизу узбережжя Японії у четвер перервався зв’язок із вантажним судном, що перевозило майже 5,8 тис. голів великої рогатої худоби. Екіпаж зареєстрованого на Панамі судна складався із двох австралійців, 39 філіппінців, в тому числі капітана, й двох новозеландців.