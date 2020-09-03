На Японію обрушився тайфун "Майсак" , є постраждалі

На японському острові Кюсю щонайменше 18 людей постраждали від потужного тропічного тайфуну «Майсак».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Більшість потерпілих зазнали травм унаслідок сильних поривів вітру, що просто збивали людей з ніг.

Як зазначив місцевий електропостачальник, понад 80 тисяч абонентів тимчасово залишилися без електроенергії.

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За даними метеорологів, у деяких регіонах Японії, на які обрушився тайфун, вперше у вересні зафіксована 40-градусна спека.

Очікується, що біля західного острова Амані у неділю пройде ще один тайфун - «Хайшен».

Як повідомляв Укрінформ, у Південній Кореї понад 400 авіарейсів були скасовані через наближення тропічного тайфуну "Майсак".