Меси, весілля, хрестини: в Іспанії посилюють обмеження на масові заходи

В Мадриді з 7 вересня посилюють обмеження на масові заходи через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais.

Обмеження стосуватимуться зустрічей як у публічному, так і приватному просторі.

Крім того, повертають обмеження на кількість учасників таких заходів як меси, весілля, хрестини, похорони. У залах крематоріїв тепер дозволено збирати не більше 25 осіб, а під час церемоній надворі - не більше 50.

На весіллях та інших святкових заходах кількість учасників має бути не більше 60% місткості залів. При цьому заборонені коктейлі, зібрання біля бару і танці - споживати їжу і напої можна тільки сидячи.

Уряд планує переглядати обмеження кожні 15 днів.

Мадрид зараз на першому місці серед автономних регіонів Іспанії за кількістю нових заражень (лише за останню добу - 2859) та госпіталізацій, а також серед перших - за кількістю померлих хворих минулого тижня (73).

Ситуація в Іспанії загалом продовжує погіршуватися. Третій день поспіль приріст нових хворих перевищує 8 тис., а вчорашній показник наблизився до 9 тис. Востаннє такі цифри фіксували на піку епідемії в середині березня.

Всього з початку епідемії в Іспанії зареєстровано понад 488,5 тис. підтверджених хворих на коронавірус, 29 200 людей померли. Як відомо, населення країни складає близько 47,4 млн.

Навесні 2020 року Іспанія була деякий час найбільш враженою коронавірусом країною Європи.