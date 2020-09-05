Канада критикує США за санкції проти членів Міжнародного кримінального суду

Канада критикує США за санкції проти членів Міжнародного кримінального суду

Заява
Укрінформ
МЗС Канади гостро зреагувало на рішення США накласти санкції на співробітників Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться у поширеній МЗС Канади заяві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада розчарована рішенням США (про накладення санкції на МКС - ред.) та непокоїться за співробітників Міжнародного кримінального суду з огляду на важливу роботу, яку вони виконують”, - заявили у міністерстві.

У відомстві зазначили, що Канада цінує важливу роль, яку МКС грає у розслідуванні найсерйозніших міжнародних злочинів. “Канада й надалі поважатиме незалежність суддів і прокурора МКС”, - вказується у заяві.

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Як повідомлялося, державний секретар США Майк Помпео 2 вересня звинуватив МКС у "неправомірній спробі поширити свою юрисдикцію на американців" та оголосив санкції проти головного прокурора Фату Бенсуда і керівника Департаменту судової взаємодії та співпраці Факісо Мочочоко. При цьому він послався на розпорядження президента Дональда Трампа, видане ще на початку червня, щодо блокування власності деяких осіб, пов’язаних із МКС.

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