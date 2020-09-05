Канада критикує США за санкції проти членів Міжнародного кримінального суду

МЗС Канади гостро зреагувало на рішення США накласти санкції на співробітників Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться у поширеній МЗС Канади заяві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада розчарована рішенням США (про накладення санкції на МКС - ред.) та непокоїться за співробітників Міжнародного кримінального суду з огляду на важливу роботу, яку вони виконують”, - заявили у міністерстві.

У відомстві зазначили, що Канада цінує важливу роль, яку МКС грає у розслідуванні найсерйозніших міжнародних злочинів. “Канада й надалі поважатиме незалежність суддів і прокурора МКС”, - вказується у заяві.

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Як повідомлялося, державний секретар США Майк Помпео 2 вересня звинуватив МКС у "неправомірній спробі поширити свою юрисдикцію на американців" та оголосив санкції проти головного прокурора Фату Бенсуда і керівника Департаменту судової взаємодії та співпраці Факісо Мочочоко. При цьому він послався на розпорядження президента Дональда Трампа, видане ще на початку червня, щодо блокування власності деяких осіб, пов’язаних із МКС.