Боррель закликає Штати переглянути санкції щодо членів Міжнародного кримінального суду

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав «неприйнятними та безпрецедентними» санкції, які США запровадили від 2 вересня проти членів Міжнародного кримінального суду (МКС), та закликав американський уряд переглянути прийняте рішення.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на заяву високого представника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Санкції, проголошені адміністрацією Сполучених Штатів 2 вересня проти двох штатних членів МКС, включаючи його прокурора, є неприйнятними та безпрецедентними спробами піддати обструкції розслідування, що проводить суд, та його судові процедури. МКС має бути здатним працювати незалежно та неупереджено, бути вільним від зовнішнього втручання. Безкарність ніколи не має бути прийнятним варіантом», - йдеться у заяві високого представника ЄС.

Боррель наголосив, що МКС продовжує відігравати важливу роль у правосудді для жертв жахливих світових злочинів. Незалежність та безпристрасність є вирішальними характеристиками для діяльності цього судового органу, які є фундаментальними для легітимності його рішень.

«Європейський Союз є непохитним у підтримці універсальних принципів Римського Статуту та МКС. Ми будемо рішуче захищати його від будь-яких спроб порушити процес правосуддя та підірвати міжнародну судову систему», - підкреслив високий представник ЄС.

Раніше занепокоєння санкціями проти членів МКС висловив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Державний секретар США Майк Помпео 2 вересня звинуватив МКС у «неправомірній спробі поширити свою юрисдикцію на американців» та оголосив санкції проти головного прокурора Фату Бенсуда (Fatou Bensouda) та керівника Департаменту судової взаємодії та співпраці Факісо Мочочоко (Phakiso Mochochoko), посилаючись на виконавче розпорядження президента Дональда Трампа, яке надійшло на початку червня поточного року, щодо блокування власності деяких осіб, пов’язаних з МКС.