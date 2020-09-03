У Чехії найбільше випадків COVID-19 із початку пандемії – 650 за добу

Чехія у середу зафіксувала рекордний щоденний приріст нових випадків коронавірусу з початку епідемії - 650.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Novinky.

Також зазначається, що динаміка захворюваності в Чехії найгірша серед усіх сусідніх держав.

Зазначається, що велика кількість нових інфікованих частково пов’язана із збільшенням кількості проведених тестів, у середу їх зробили майже 11 000.

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У Чехії з початку епідемії загалом зареєстровано 26 423 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих в даний час складає понад 7000 осіб.

Раніше повідомлялося, що у Чехії коронавірус підтвердили у депутата парламенту й колишнього міністра оборони Карли Шлехтової. У зв’язку з зараженням 11 її колегам наказали залишатися в самоізоляції.

За даними Worldometer, у світі виявлено 26 197 626 випадків COVID-19, зокрема 867 741 - летальний, 18 457 822 особи одужали.