Добова кількість випадків коронавірусу у Чехії вперше перевищила пів тисячі
Укрінформ
У Чехії вперше за добу коронавірус виявили у більш як 500 осіб.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
За останню добу в країні зафіксували 506 нових випадків коронавірусу, це новий рекорд по країні.
Раніше найбільша кількість добових інфікувань була зафіксована 27 березня і становила 377.
Всього з початку пандемії в Чехії зареєстровано 21 551 випадок коронавірусу, з них 411 померли і 16 040 одужали.
Станом на 22 серпня у світі зафіксовано 23 186 717 випадків коронавірусу, з них 804 343 летальних і 15 761 677 випадків одужання.