Добова кількість випадків коронавірусу у Чехії вперше перевищила пів тисячі

У Чехії вперше за добу коронавірус виявили у більш як 500 осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За останню добу в країні зафіксували 506 нових випадків коронавірусу, це новий рекорд по країні.

Раніше найбільша кількість добових інфікувань була зафіксована 27 березня і становила 377.

Всього з початку пандемії в Чехії зареєстровано 21 551 випадок коронавірусу, з них 411 померли і 16 040 одужали.

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Станом на 22 серпня у світі зафіксовано 23 186 717 випадків коронавірусу, з них 804 343 летальних і 15 761 677 випадків одужання.